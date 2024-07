Kamil Durczok napisał felieton dla "Dziennika Zachodniego". To pierwsza publikacja dziennikarza po słynnej aferze o molestowanie i mobbing, Durczok zniknął z anteny TVN. W swojej najnowszej publikacji dziennikarz podsumowuje:

Zorganizujmy i powiedzmy rządzącym w twarz: albo to robicie, albo za 4 lata Was nie ma. (...) Wszystko, na czym nam naprawdę zależy, możemy wybudować bez nich. Polska Bawaria jest bliżej niż się nam zdaje. Już wiemy, że żaden poseł i senator nam jej nie zbuduje. Ale zbudujemy ją sami. Pewnie dlatego, że w większości przypadków jesteśmy od nich mądrzejsi, bardziej przedsiębiorczy, operatywni i zdolniejsi. Także dlatego, że w przeciwieństwie do nich mamy swoje miejsce na ziemi - pisze Durczok na łamach "Dziennika Zachodniego".