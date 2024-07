Ewelina Lisowska jednak ma chłopaka?! Na Instagramie gwiazdy pojawiło się dwuznaczne zdjęcie, które może zdradzać, że artystka z kimś się spotyka. Przypomnijmy, że w połowie stycznia 2016 roku media obiegła informacja, że Ewelina Lisowska i Bartosz Śniadecki się rozstali. Internet aż huczał po szokującym wyznaniu transseksualistki Rafaliali, która twierdziła, że miała romans z chłopakiem Lisowskiej. Gwiazda w żaden sposób nie skomentowała tych informacji. Ostatnio na jej instagramowym profilu pojawiło się wyznanie, że "nikogo nie kocha". Czy tak jest naprawdę? To zdjęcie może świadczyć o czymś zupełnie odwrotnym...

Reklama

Ewelina Lisowska ukrywa chłopaka?

Na profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie jej łóżka, na którym widzimy ukochaną suczkę artystki - Lucy. Jednak to nie ona przykuła naszą uwagę, lecz... poduszki! Ewelina Lisowska ma w swojej sypialni dwie poduszki z nadrukami "Mr. Right" oraz "Mrs. Always Right". Takie gadżety zwykle kupują sobie zakochane pary, a nawet... małżeństwa! Czyżby gwiazda nieopatrznie zdradziła, że wcale nie jest singielką?! A może to czysty przypadek lub pozostałość po poprzednim związku? Ostatnio na Instagramie Eweliny pojawiały się liczne zdjęcia z wyjazdu na hiszpańską wyspę Fuertaventurę z jedną ze stacji radiowych. Na fotkach często w towarzystwie piosenkarki pojawiał się Sylwester Wardęga. Fani artystki nawet zasugerowali, że tworzyliby piękną parę. Myślicie, że coś jest na rzeczy, a gwiazda faktycznie ukrywa nowego partnera przed mediami?

Zobacz też: Ewelina Lisowska wyje... I to jak! Musicie zobaczyć to WIDEO.

Zobacz także

Ewelina Lisowska zamieściła dwuznaczne zdjęcie na Instagramie.

Instagram

Jeszcze niedawno artystka deklarowała, że obecnie jest singielką.

Reklama

Artystka spotyka się z kimś w tajemnicy?