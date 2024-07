Edyta Górniak skomentowała wyjście Dariusza K. z aresztu. Były mąż piosenkarki kilka tygodni temu wpłacił kaucję w wysokości 400 tysięcy złotych i wyszedł na wolność. Sąd uchylił wówczas tymczasowy areszt Dariuszowi K., który w lipcu 2014 roku będąc pod wpływem narkotyków śmiertelnie potrącił kobietę na pasach. Rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie tłumaczyła, że "na tym etapie, zdaniem sądu, obawa o matactwo ze strony Dariusza K. jest minimalna". Jak Edyta Górniak zareagowała na informacje o wyjściu byłego męża na wolność? Gwiazda skomentowała doniesienia medialne w rozmowie z Super Expressem.

Przeczytaliśmy o tym w mediach i oczywiście rozmawiałam z Allankiem, bo jego emocje są dla mnie ważne i nie było to takie proste. Ta sytuacja przypomniała jemu coś, co on bardzo głęboko chowa w sercu. Ja staram się codziennie walczyć o to, żeby jego serce było spokojne, żeby nie miał takich wahań emocjonalnych, żeby się chciał rozwijać, żeby nie był zgaszonym dzieckiem, schowanym, zawstydzonym. Myślę, że on zawsze gdzieś ten strach i wstyd trochę będzie miał w sercu, ale w tamtej rzeczywistości mi się wydaję, że jest troszeczkę inna waga tego. Więc oczywiście musiałam z nim o tym porozmawiać, ale nasze życie toczy się dalej, my jesteśmy jakby w innej rzeczywistości w tej chwili- przyznała artystka.