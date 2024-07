Tamara Arciuch jest w trzeciej ciąży. Razem z Bartkiem Kasprzykowskim spodziewają się swojego drugiego dziecka (para wychowuje jeszcze syna aktorki z pierwszego małżeństwa). Tamara jest w czwartym miesiącu ciąży. Pojawia się pytanie: co stanie się z postaciami Tamary Arciuch w serialach, w których gra? Czy będą musiały być zmienione scenariusze "M jak Miłość" oraz "Drugiej szansy" i czy ciąże zostaną wprowadzone do seriali? Jak się dowiedzieliśmy, w "Drugiej szansie" zdjęcia zaczną się niebawem, a skończą we wrześniu najpóźniej październiku, dlatego ciąża Arciuch jeszcze nie będzie aż tak widoczna i uda się uniknąć zmiany scenariusza serialu.

Tamara rodzi dopiero koniec listopada, początek grudnia. W serialu "M jak Miłość" pewnie coś wymyślą, ale wątek postaci, która Tamara Arciuch tam gra, akurat teraz jest niewielki. Dlatego chyba też uda się uwzględnić ciążę w scenariuszu. Za to na początku przyszłego roku Tamara wchodzi na plan filmowy. Dlatego będzie to idealny czas, bo akurat urodzi dziecko i wróci do pracy - mówi Party.pl jej koleżanka.

To jest bardzo szczęśliwy czas dla 41-letniej Tamary Arciuch i 39-letniego Bartka Kasprzykowskiego, którzy są razem już 7 lat. Bardzo chcieli mieć jeszcze jedno dziecko i starali się o nie już od jakiegoś czasu. Para wychowuje 17-letniego Krzysia, syna Tamary z poprzedniego związku i wspólnego syna: 6-letniego Michała. Być może tym razem będzie to dziewczynka?

Tamara i Bartek teraz robią sobie przerwę i na kilka dni jadą z rodziną na południe Europy złapać oddech przed kolejnymi miesiącami pracy. Tamara nadal będzie grać w trzech serialach i teatrze, a Bartek ma kontynuację w "Przyjaciółkach", bierze udział w nagrywaniu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, jest przed premierą teatralną "Jak Wam się podoba" Szekspira w Teatrze Imka, a od września rozpoczyna kolejny spektakl. Trwają też rozmowy nad kolejnym projektem telewizyjnym...

Czyli zostaje tylko życzyć przyszłym rodzicom zdrowego bobasa!

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski to chyba najbardziej przykładna para w polskim show-biznesie. Bardzo się kochają i chronią swoje życie prywatne.

ONS

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski w Spocie współprowadzili Polsat SuperHit Festiwal i wszyscy zwrócili uwagę na dekolt aktorki, a nie na zaokrąglony brzuszek...

Tamara i Bartek nie mają ślubu i uważają, że nie jest im potrzebny, wystarczy miłość.