Maria Czubaszek słynie z bezpośrednich i często kontrowersyjnych opinii. Po tym jak wyznała, że dokonała aborcji i chętnie zgodziłaby się na eutanazję, w mediach zawrzało. Teraz dziennikarka opowiedziała o wszystkim na łamach magazynu "Party". W rozmowie nie zabrakło także nawiązania do Marty Grycan i jej córek.

Zobacz: "Dwa razy usunęłam ciążę, jak cudownie, że to zrobiłam!"

Zapytana o to, co w show-biznesie jest największych zaskoczeniem dla niej, odpowiedziała:

- Największym, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu, show będzie moim zdaniem big brother z paniami Grycankami. Zgodziły się, żeby telewizja podglądała je w domu. One naprawdę są wielkie! Mimo, że pani Marta ostatnio podobno schudła. Co jej córkom, zwłaszcza Weronice, też się by przydało.