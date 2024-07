Tym razem przejrzeliśmy wiosenną kolekcję Topshop. Mnóstwo w niej pasteli dlatego pomyśleliśmy, że łatwo będzie znaleźć coś w stylu Louis Vuitton. Nie myliliśmy się. Z paryskiego pokazu marki wybraliśmy look, który prezentowała Kasia Struss.

Niestety nie udało nam się znaleźć identycznych ubrań, ale postaraliśmy się by były jak najbardziej podobne do oryginału. Dlatego też pastelowy płaszczyk zastąpiliśmy luźną marynarką Topshop (ok. 300 zł.), ale za to w tym samym kolorze. Ultramodne spodenki zwane „hot pants” zamieniliśmy na nieco dłuższe, ale w identyczny abażurowy deseń (ok. 180 zł.).

Do tego nieodzowna wiosną i latem biała koszula zapięta pod samą szyję (ok. 150 zł.), modne szpilki na niewielkim obcasie w pastelowym kolorze i ze srebrnym czubkiem (ok. 300 zł.), złota cieniutka przepaska na włosy (ok. 25 zł.) oraz mała torebka w morskim odcieniu (ok. 125 zł).

Mamy nadzieję, że ten dziewczęcy styl w pastelowych barwach przypadnie wam do gustu.

Więcej redakcyjnych hitów z polskich sklepów znajdziecie w najnowszym 6. numerze magazynu FLESZ!

