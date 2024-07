Zosia Ślotała przyznała, że mała Rania przestraszyła się świętego Mikołaja! To były pierwsze święta córeczki Zosi Ślotały, dlatego tak bardzo wyjątkowe. Stylistka przyznała, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jak mówi sama gwiazda, to wujek przebrał się za Mikołaja, ale mała Rania nie była zadowolona. Zdradziła nam to Zosia Ślotała:

Była pełna organizacja, ponieważ wujek przebrał się za świętego Mikołaja i miał specjalny strój. Wszystko było przygotowane, ale niestety Rania popłakała się. Ale mamy wideo i myślę, że to będzie fajna pamiątka na przyszłość. Później była oczywiście zadowolona, bo były różne prezenciki, ale od świętego Mikołaja nie chciała brać.

Co jeszcze powiedziała nam gwiazda? Posłuchajcie!

