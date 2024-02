Po rozstaniu w atmosferze skandalu Joanna Opozda nie mówi zbyt wiele o swoim życiu uczuciowym. Była partnerka Antoniego Królikowskiego konsekwentnie milczy, choć co jakiś czas łączy się ją z kolejnymi gwiazdami. Tuż przed walentynkami aktorka poruszyła temat randek. Opowiedziała o tej najgorszej.

We wtorek, 13 lutego Joanna Opozda pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku 2023. Na miejscu aktorka zgodziła się na krótką rozmowę z dziennikarką TVN. Dzień przed walentynkami reporterka postanowiła zapytać gwiazdę o jej najgorszą randkę. Joanna Opozda opowiedziała o wyjściu do kina z pewną osobą z branży. Wyszło dość niezręcznie.

Miałam taką randkę, faktycznie. Poszliśmy na »Shreka«. To jest osoba z branży, więc może nie będę się tu rozwijać, ale to było tak creepy. On nie wiedział, jak się do mnie przytulić, zaczął ziewać, to było takie dziwne. Ja miałam takie »co jest grane«. Straszny niewypał

– powiedziała aktorka.