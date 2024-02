Choć za oknem aura nie rozpieszcza, Antoni Królikowski postanowił powrócić wspomnieniami do letnich, ciepłych dni i podzielił się na Instagramie nowym kadrem z ukochaną. Ujęcie aktora i Izabeli wywołało jednak mocno podzielone reakcje, a jedna z internautek przestraszyła się tym, co zobaczyła! Co tak bardzo ją zaskoczyło?

Internautka poruszona nowym kadrem Antoniego Królikowskiego z ukochaną

Fakt, że relacja Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy zakończyła się już jakiś czas temu, nie zmniejszył zainteresowania życiem prywatnym i miłosnym aktora. Wręcz przeciwnie: internauci dalej chętnie śledzą poczynania związkowe gwiazdora, a te zdają się tylko nabierać tempa. Od jakiegoś czasu wiadomo, że Królikowski jest w relacji z prawniczką, Izabelą, a para pojawiła się już wspólnie m.in. na premierze.

Teraz Antoni Królikowski postanowił rozgrzać serca fanów i podzielił się na Instagramie wakacyjnym kadrem z ukochaną - ujęcie zostało najprawdopodobniej wykonane na planie serialu "Uroczysko", który widzowie mogą oglądać od kilku tygodni w telewizji. Fani licznie komentowali wpis, ale jeden szczegół wywołał szczególnie duże emocje u jednej z internautek!

Rany, myślałam, że mam telefon rozbity, a to przycumowana łódź, zaczęłam wyłączać ekran, żeby zobaczyć przez ciemniejszy kolor itp.

Jak się szybko okazało, wpis Królikowskiego wywołał niemałe zamieszanie, bo inni komentujący podzielili zdanie zaskoczonej internautki i przyznawali, że oglądając zdjęcie, odnieśli podobne wrażenie.

Miałam tak samo

Ja to samo myślałam i zastanawiam się gdzie mi telefon upadł

Faktycznie

Nowy wpis 34-letniego gwiazdora to nie pierwszy post aktora w mediach społecznościowych, który wywołał spore poruszenie. Jak się okazuje, wspólne ujęcia Antoniego Królikowskiego z Joanną Opozdą, których aktor nie usunął z Instagrama, wciąż budzą ogromne emocje, a niektórzy fani zastanawiają się, czy para planuje do siebie wrócić.

A Wy, zwróciliście uwagę na ten detal w nowym wpisie aktora?

