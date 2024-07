Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami dość kuriozalnej sytuacji w polskim show-biznesie. Wiosną zeszłego roku na świat przyszło dziecko Piotra Zelta i jego młodej kochanki, Moniki Ordowskiej. Sielanka skończyła się w momencie, gdy okazało się, że... aktor nie jest ojcem małej Amelii. Kochanek aspirującej celebrytki z kolei przyznał się do ojcostwa i krytykował ją w tabloidach. Przypomnijmy: "Nie jestem osobą, która robi dzieci i ucieka"

Potem medialny serial zdawał się mieć swój szczęśliwy koniec. Zelt pogodził się ze zdradą Ordowskiej, a ta wróciła do Rafała Sieradzkiego. W całym tym zamieszaniu okazało się, że para jednak pała do siebie miłością i chce wspólnie wychowywać dziecko. Testamentem ich uczucia jest teraz okładka najnowszego numeru magazynu "Gentleman", na którym model pozuje z córką. W środku zaś możemy znaleźć romantyczne zdjęcia z Moniką autorstwa Kasi Paskudy. Zakładamy, że Ordowska jest nieco niepocieszona brakiem obecności na froncie pisma, ale wynagradza to sobie na kolejnych zdjęciach z sesji, gdzie namiętnie całuje ukochanego.

Poniżej efekty romantycznej sesji Moniki i Rafała. Biorąc pod uwagę ich medialną i przecież nie tak daleką przeszłość, powinni jeszcze się lansować?

A tak Monika Ordowska i Piotr Zelt chwalili się swoją miłością na salonach: