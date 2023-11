Grażyna Szapołowska to ikona polskiego kina, jej śladami również podąża jej 23-letnia wnuczka. Kobiety mają wyjątkową więź i nieraz pojawiały się razem na premierach filmowych, a nawet zagrały razem w serialu. Teraz aktorka znów postanowiła pochwalić się piękną wnuczką, z którą wybrała się na wspólny spacer po cmentarzach tuż przed Wszystkimi Świętymi. Internauci są zachwyceni młodym wyglądem gwiazdy i podobieństwem do wnuczki. Mają rację?

Reklama

Grażyna Szapołowska pozuje z wnuczką. Podobne?

We wrześniu Grażyna Szapołowska świętowała 70. urodziny, a wciąż wygląda fenomenalnie. Aktorka w swojej karierze pojawiła się w wielu znanych produkcjach m.in. "Pokaż kotku, co masz w środku", "Listy do M" czy "Botoks". Celebrytka pojawia się również na premierach filmowych, na których zachwyca elegancją i stylem. Czasami towarzyszy jej wnuczka Karolina Matej, która łudząco przypomina swoją słynną babcię. Szapołowska jest aktywna na Instagramie, na którym obserwuje ją prawie 50 tysięcy osób. Ostatnio gwiazda pochwaliła się wspólnymi zdjęciami razem ze swoją 23-letnią wnuczką. Kobiety wybrały się na cmentarz tuż przed Wszystkimi Świętymi.

Spacery z wnusią — napisała Grażyna Szapołowska.

Zobacz także: Grażyna Szapołowska pokazała się w stroju kąpielowym i zachwyciła internautów

Pod postem Grażyny Szapołowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy — większość z nich dotyczyła urody obu pań. Internauci twierdzą, że aktorka i jej wnuczka bardzo są do siebie podobne.

Genów nie oszukasz ...piękne

Normalnie jak mama z córką. Pozdrawiam serdecznie

Piękne obie jesteście i bardzo podobne do siebie

Wnusia cała Babcia...Pozdrawiam! — piszą internauci.

Zobacz także: Grażyna Szapołowska bryluje boso na czerwonym dywanie. Towarzyszy jej wnuczka. Podobna?

Wnuczka Grażyny Szapołowskiej również próbuje swoich sił w aktorstwie, a nawet miała okazje zagrać razem z babcią w serialu "Zdrada".

W tym serialu mam większą rolę niż babcia. I żeby było śmieszniej, to pierwsza dostałam się do obsady, dopiero później zaproszono do współpracy moją babcię. Kolejność jest odwrotna niż pewnie wszyscy się spodziewają — powiedziała Karolina Matej.

Reklama

A wy co myślicie o wspólnym zdjęciu Grażyny Szapołowskiej i jej wnuczki, są do siebie podobne?