Sylwia Bomba wybrała się razem z Grzegorzem Collinsem na imprezę sportową organizowaną przez Jakuba Błaszczykowskiego. Okazuje się, że towarzyszył im ktoś jeszcze. Gwiazda TTV chętnie pozowała z córką swojego partnera...

Sylwia Bomba pozuje z córką Grzegorza Collinsa

Sylwia Bomba do niedawna trzymała w sekrecie swój nowy związek z Grzegorzem Collinsem, ale po fali spekulacji na ten temat ostatecznie zdecydowała się pokazać partnera na swoich warunkach. Teraz gwiazda TTV nie ukrywa, że jest szczęśliwa i doskonale odnalazła się w rodzinie Grzegorza Collina. Co więcej, jej córka też zaakceptowała nie tylko partnera swojej mamy, ale i jego bliskich. Wygląda na to, że Sylwia Bomba ma równie dobry kontakt z córką Grzegorza Collinsa. Właśnie pozowały wspólnie, a gwiazda "Gogglebox" pyta, czy są podobne? Jak sądzicie?

Po imprezie Sylwia Bomba pozowała też z partnerem i nie kryła dumy z jego sukcesów na boisku.

A sam Grzegorz Collins od czasu do czasu pokazuje swoją córkę w mediach społecznościowych. Internauci piszą wprost, że Julia wyrasta na piękną kobietę.