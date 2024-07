Conchita Wurst korzysta obecnie z pięciu minut sławy, które dało jej zwycięstwo w konkursie Eurowizji. Austriacka drag queen lata po świecie, udzielając wywiadów i dając efektowne występy z przebojem "Rise Like a Phoenix". Niedawno na jednej z imprez pojawiła się w sukience polskiej marki. Przypomnijmy: Conchita zachwyciła w sukience polskiej marki. Nie wydała na nią majątku

Kreacje polskich projektantów najwyraźniej mocno przypadły jej do gustu, bo nie poprzestała na jednej stylizacji. Podczas występu na Night of Tolerance w Innsbrucku Conchita miała na sobie sukienkę projektu Jacoba - zwycięzcy Project Runway. Projektant nie zwlekał długo i szybko pochwalił się sukcesem na Facebooku. Do tej pory jego muzą była Małgorzata Rozenek, ale jak widać, zainteresowano się nim również za granicą.

Tak Conchita prezentuje się w kreacji Jacoba. Dobry wybór?

