Największy Hollywoodzki sukces Alicji Bachledy-Curuś definitywnie dobiegł końca. Rozstanie z Colinem Farellem jest już przesądzone.

Przez jakiś czas aktor Colin Farell i jego małżonka nie komentowali plotek dotyczących ich rozstania. Czarę goryczy i przysłowiowe wieko do trumny ich związku to okres Świat, które słynący z figlarnej natury Colin spędził w Dublinie razem z … mamą i siostrą.

15 miesięczny syn pary – Henry Tadeusz nie miał przyjemności spędzenia gwiazdki z tatą.

Jak podaje Twoje Imperium Alicja na pocieszenie dostała 250 metrowa wille w Hollywood o wartości bagatela 1,2 mln dolarów. To na skromny początek… Ponadto nasza, swego czasu, nadzieja w Stanach może liczyć na jakąś skromna kwotę rzędu paru milionów dolarów z tytułu rozpadu związku oraz na sute alimenty dla syna.

Z tego, co wiemy, Alicja porzuca na stale Stany, prosząc swojego managera o wyszukanie nowych ról w Europie i Rosji. Nie łatwe okazały się próby podboju Hollywood dla ambitnej góralki. Wraca do kraju z dzieckiem, bez męża, ale za to z milionami dolarów – pytanie czy w ten właśnie sposób chciała osiągnąć sukces?