Media obiegła informacja o tragicznej śmierci muzyka. Charlie Colin- założyciel grupy Train zmarł zupełnie niespodziewanie w wyniku nieszczęśliwego wypadku w domu swojego przyjaciela! Znamy szczegóły.

Charlie Colin pochodził z Kalifornii. Basista grupy Train przyczynił się do sukcesów zespołu i tym samym w 2001 roku utwór "Drops of Jupiter" zajął piąte miejsce na liście Billboard Hot 100 i zdobył dwie nagrody Grammy. Dwa lata później Colin odszedł z zespołu, ponieważ miał problemy z nadużywaniem substancji odurzających.

Było wiele rzeczy, które doprowadziły do mojego odejścia, ale to tak naprawdę eskalowało. (...) Czułem, że to zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Większość zespołów funkcjonuje tylko przez kilka lat

- mówił w w jednym z wywiadów w 2023r.