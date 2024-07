1 z 10

Od kilkunastu dni prawdziwą furorę wśród gwiazd robi tzw. splash. Celebryci oblewają się wodą, a następnie nominują kolejne osoby, które muszą zrobić to samo. Jeśli nominowany nie wykona zadania, wtedy w ramach kary musi postawić kolację. Argument ten przekonał już sporo osób, a my specjalnie dla was wybraliśmy najlepsze splashe. Najwięcej emocji wzbudził film nagrany przez Rafała Maślaka - zdaniem widzów, Mister pokazał więcej niż chciał. Przypomnijmy: W splasha zagrała cała plejada gwiazd. Zobacz najciekawsze wideo

Do gry sceptycznie odniósł się Marcin Tyszka nominowany przez Joannę Krupę. Fotograf nie chciał oblać się wodą i zaprosił swoich przyjaciół do jednego z najbardziej luksusowych miejsc w Warszawie. Kolacja odbyła się na dachu Hotelu Bristol, znajdującego się tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Zjawili się m.in. wspomniana modelka, Dawid Woliński czy też Kasia Sokołowska.



Splash to idiotyczna zabawa ... Tak więc zeby nie było ... To niezwykła przyjemność zorganizować szalony wieczór dla przyjaciól . Choć zaskoczeni goście spodziewali sie przynajmniej zaręczyn , ha ha ... Skończyło sie na długiej , gorrrrącej nocy na dachu Hotelu Bristol ... Patrzylismy z góry na Pałac Prezydencki i piękną Warszawę -:) - napisał na swoim Facebooku

Fajny pomysł czy może jednak brak dystansu do siebie?

Tak bawili się goście Marcina Tyszki: