„Zagłada domu Usherów” to jedno z najnowszych dzieł Mike’a Flanagana, twórcy takich hitów jak The Haunting of Hill House czy Midnight Mass. Tym razem Flanagan zmierzył się z klasyką literatury, tworząc serial oparty na dziele Edgara Allana Poego, który od razu przyciągnął uwagę fanów grozy i gotyckiego klimatu. Premierę serialu zaplanowano na 12 października 2023 roku na platformie Netflix. Czy „Zagłada domu Usherów” podbije serca widzów? Dowiedz się, co kryje się za mroczną fabułą, kto występuje w głównych rolach i jakie opinie zbiera produkcja.

O czym jest serial „Zagłada domu Usherów”?

Akcja serialu toczy się wokół upadku potężnej rodziny Usherów, której losy od wieków związane są z tajemniczymi i mrocznymi wydarzeniami. Główne postacie to rodzeństwo Roderick Usher (Bruce Greenwood) oraz Madeline Usher (Mary McDonnell), którzy przez lata zbudowali ogromne imperium farmaceutyczne o nazwie Fortunato Pharmaceuticals. Ich firma osiągnęła globalny sukces, ale sukcesy te nie przyszły bez konsekwencji. Każdy z członków rodziny Usherów kryje swoje mroczne sekrety, a przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

Historia zaczyna się w chwili, gdy kolejni członkowie rodziny zaczynają ginąć w tajemniczych i brutalnych okolicznościach. Śmierć ta nie jest przypadkowa – to wyraźnie zaplanowane działanie, mające swoje korzenie w krwawych tajemnicach rodziny. W serialu pojawia się wiele postaci znanych z dzieł Poego, co wprowadza elementy klasycznej gotyckiej grozy do współczesnego świata. Tajemnica, zbrodnia, zemsta i rodzinne sekrety – wszystko to łączy się w jedną mroczną opowieść o upadku i grzechu.

Kto gra w serialu „Zagłada domu Usherów”?

„Zagłada domu Usherów” to produkcja, która zachwyca nie tylko fabułą, ale także imponującą obsadą. W rolach głównych występują uznani aktorzy, którzy wnieśli do serialu nie tylko umiejętności aktorskie, ale także ogromną charyzmę.

W roli Rodericka Ushera występuje Bruce Greenwood, znany z takich produkcji jak Star Trek czy The Resident. Jego postać to charyzmatyczny, ale jednocześnie upadły lider rodziny, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać władzę. Jego siostra, Madeline Usher, grana przez Mary McDonnell, to kobieta o silnej woli, która przez lata współzarządzała rodzinnym imperium.

Inne kluczowe postacie w serialu to:

Carla Gugino jako Verna, tajemnicza postać o mrocznej przeszłości,

Mark Hamill , który wciela się w postać Arthura Pyma, jednego z bohaterów inspirowanych twórczością Poego,

Rahul Kohli jako Napoleon "Leo" Usher, młodszy członek rodziny,

Henry Thomas, który gra Fredericka Ushera, brata głównych bohaterów.

Do obsady dołączają również Kate Siegel, Zach Gilford, T'Nia Miller, Michael Trucco, Sauriyan Sapkota oraz wielu innych. Każda z tych postaci wnosi do serialu niepowtarzalny charakter, tworząc wielką, gotycką rodzinę z tajemnicami, które pociągają za sobą tragiczne konsekwencje.

Serial „Zagłada domu Usherów” jest na Netfliksie

Serial „Zagłada domu Usherów” jest dostępny wyłącznie na platformie Netflix. Został udostępniony 12 października 2023 roku, co oznacza, że już teraz można go oglądać w całości. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z produkcją, warto dodać, że Netflix oferuje różne opcje abonamentowe, zaczynając od pakietu Basic, który kosztuje 33 zł miesięcznie. Dzięki temu każda osoba posiadająca subskrypcję Netflix może zanurzyć się w mrocznym świecie rodziny Usherów, pełnym zbrodni, tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

