Na baby shower Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela na stołach nie brakowało przekąsek, a słodki stół imponował swoją wielkością. To nie wszystko w modnej warszawskiej restauracji pojawiły się też dedykowane dekoracje i piękny tort. Wygląda na to, że partnerka Marcina Hakiela lubi wystawne imprezy z dużym rozmachem. Podobne imprezy z okazji baby showem miały m.in. Izabela Janachowska czy ostatnio Marcelina Zawadzka. Ile kosztowała impreza Dominiki i Marcina?

Tyle mogło kosztować ekskluzywne baby shower Dominiki

Dominika i Marcin zdecydowali się zadbać o to, aby płeć ich dziecka została ujawniona z rozmachem. Huczne baby shower odbyło się w jednej z ulubionych restauracji gwiazd niedaleko Piaseczna i na przyjęciu nie brakowało wyjątkowych dekoracji, specjalnie przygotowanej ścianki do zdjęć, na której widniał napis "It's a boy", gigantycznej ilości balonów i pluszowych misiów. To jeszcze nie wszystko! Na gości czekały wytrawne przekąski, których cena to ok. 2 tys. zł, do tego słodki stół od znanej cukierniczki Urszi, która zapewnia słodkości wielu gwiazdom i influencerkom. Koszt słodkiego stołu to kwota od 2 tys. wzwyż. Do tego doszedł tort za 750 zł. Dominika Serowska zadbała o wszystkie szczegóły i całe przyjęcie było perfekcyjnie przygotowane. Co za tym idzie koszt takiej usługi i wynajmu dekoracji to cena od 2 tys. Wygląda na to, że jednorazowy koszt takiego przyjęcia to może być nawet 7 tys. zł.

Okazuje się jednak, że Dominika Serowska doskonale sobie radzi jako influencerka i część atrakcji otrzymała w formie współpracy. Wygląda na to, że nowa partnerka Marcina Hakiela nie ma problemu z tym, aby informować o życiu prywatnym w mediach społecznościowych. Już wkrótce para będzie miała szansę podzielić się z fanami pierwszym zdjęciem synka, a może tancerz podobnie, jak w przypadku starszych dzieci zdecyduje się chronić wizerunek dziecka?

Instagram @_de_bonbon_

Partnerka Marcina Hakiel nie ukrywa, że doskonale bawiła się na baby shower, a internautów zainteresował fakt, że na zdjęciach niemal wcale nie widać gości zaproszonych na to wydarzenie za to pojawił się Marcin Hakiel, podczas gdy baby shower to zazwyczaj typowo kobieca impreza.

Dziwna ta impreza, nikogo tam nie ma?

Oczywiście nie brakuje też komplementów pod adresem przyszłej mamy:

Czułam, że to będzie chłopczyk, pięknie Pani wygląda !a synuś na pewno będzie miał szczęśliwe życie.

Instagram @_de_bonbon_