Budda zostaje w areszcie. Prawnik zdradza, jak youtuber przyjął decyzję sądu

Chociaż od zatrzymania Kamila L. pseudonim Budda oraz jego partnerki "Grażynki" minęły już ponad dwa tygodnie, to emocje zdają się nie opadać i w sprawie pojawiają się coraz to nowsze informacje. Sztab prawników youtubera dwoi się i troi, aby wydostać go z aresztu, a w całej aferze jest jeszcze jeden być może kluczowy wątek!