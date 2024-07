Mariusz Smaga w "Rolnik szuka żony" był wybrankiem rolniczki Ani, która była jedyną kobietą w programie. Teraz, pół roku po emisji programu, okazuje się, że Mariusz Smaga wrócił do Polski i pracuje w Warszawie na lotnisku. Układa sobie życie po zerwaniu z rolniczką Anią. Przypomnijmy, że Mariusz nawet w jednym z finałowych odcinków oświadczył się Ani i zapewnił, że dla niej chce wrócić na stałe do Polski. Do tej pory mieszkał w Anglii, gdzie pracował w jednej z restauracji. Jednak związek Ani rolniczki i Mariusza nie przetrwał, Ania zarzuciła wybrankowi, że jest maminsynkiem oraz przeszkadzała jej odległość między Polską, a Anglią.

Mariusz Smaga ułożył sobie życie z inną Anią i znalazł pracę w Warszawie.

Moje życie się troszeczkę zmieniło, pracuję obecnie na lotnisku Fryderyka Chopina. Jest naprawdę miło, ludzie mnie poznają na ulicy, są miłe uśmiechy, rozmawiamy jak było, co mną pokierowało, całe dyskusje są prowadzone. Proszą o to, żeby zrobić sobie zdjęcie z grupą fajnych dzieciaków z opiekunami, takie sytuacje się zdarzają. To mnie tak troszeczkę mobilizuje i daje kopa, że jeszcze można więcej, i żebym się troszeczkę bardziej starał.

Jak Mariusz Smaga radzi sobie w miłości?

Nasze drogi z Anią się rozeszły, a ja wybrałem Warszawę. Tu kupię mieszkanie i tu planuję życie.

Zaraz po programie poznałem pewną dziewczynę, ma na imię Ania i to już będzie 9. miesiąc naszej znajomości i to się dalej rozwija - powiedział Mariusz Smaga Onetowi TV.

Czy Mariusz Smaga jest szczęśliwy, że uniknął życia na wsi?

Z zasady lubię pracę w dużym mieście i lubię pracę na wsi, więc zawsze to było można połączyć i pracować w mieście i na roli. Na chwilę obecną też nie miałbym z tym problemów – mówi Onetowi Mariusz Smaga.

Ania rolniczka i Mariusz Smaga, byli parą tylko w programie Rolnik szuka żony.

Mariusz Smaga na jednej z imprez pojawił się w towarzystwie pewnej blondynki. Czy to jest nowa wybranka jego życia?