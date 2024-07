To był najbardziej zaskakujący moment finału 2. edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka Ania oddaje Mariuszowi pierścionek zaręczynowy i tłumaczy, że ją zawiódł. Przy okazji wypomina mu, że pierścionek kupiła jego mama. On zaprzecza, a później to potwierdza i tłumaczy się brakiem pieniędzy. W rozmowie z "Faktem", Ania zdradziła, dlaczego zerwała zaręczyny.

Ania zrywa zaręczyny z Mariuszem. Dlaczego?

Powodem naszego rozstanie nie było to, czy Mariusz jest żonaty, czy nie. Powód zerwania przeze mnie zaręczyn był zupełnie inny. Mariusz był, jest i będzie maminsynkiem który samodzielnie nie potrafi podjąć męskiej decyzji. Jest absolutnie podporządkowany mamie i wszystkie jej polecenia wykonuje bez słowa sprzeciwu - powiedziała w "Fakcie" Ania.

Wizyta w domu rodzinnym Mariusza była dla Ani wyjątkowo trudna. Choć starała się zachować pozory, nie czuła się tam dobrze. Jak mówiła tabloidowi, mama Mariusza była nią zachwycona, ale ona sama czuła się podwójnie osaczona.

Początkowo wydawało się, że powodem rozstania pary są ciągłe wyjazdy Mariusza do Anglii. Ania jednak temu zaprzecza.

"Gdyby związek był oparty na zaufaniu i miłości z obu stron, to odległość nie grałaby żadnej roli. Ta przeszkoda jest do pokonania", przekonuje Ania.

Po finale część widzów była zła na Anię, że w nieprzyjemny sposób obeszła się z Mariuszem i zraniła jego uczucia. Ania z Rolnik szuka żony chciała wyjaśnić, że nie jest materialistką.

Wbrew temu co niektórzy sugerowali, zwłaszcza w internecie, wcale nie jestem materialistką i nie szukam faceta, który będzie mnie utrzymywał, ale też sama nie szukam utrzymanka – powiedziała Anna.

A Wy co sądzicie o Mariuszu? Ania słusznie zerwała z nim znajomość? Na szczęście świat nie kończy się na trzech mężczyznach z programu! Życzymy jej powodzenia :-)

Ania z "Rolnik szuka żony" na planie Świat się kręci

Rolnik szuka żony - Ania kłóci się z Mariuszem na planie programu