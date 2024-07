Mariusz z "Rolnik szuka żony" ma już dziewczynę! Po finałowym odcinku "Rolnik szuka żony", w którym Mariusz został odrzucony przez Anię, uczestnik programu otrzymał wiele słów wsparcia od swoich fanek, a jedna z nich postanowiła go pocieszyć na dobre! Jak podaje Fakt.pl, Mariusz z jedną z fanek nawiązał kontakt mailowy i to od internetowej znajomości zaczęło się ich uczucie. Jego wybranka również ma na imię Ania.

"Ania jest urocza, piękna, szczuplutka, bardzo miła", zdradziła w rozmowie z "Faktem" mama Mariusza.

Mama Mariusza udzieliła w mediach już kilku wywiadów, w których broniła syna przed zarzutem Ani, że jest maminsynkiem. To był jeden z powodów, dla których rolniczka Ania zerwała z Mariuszem.

Zerwane zaręczyny w "Rolnik szuka żony 2"

Ania i Mariusz od początku programu "Rolnik szuka żony" przypadli sobie do gustu, dlatego wybór Ani nie zaskoczył widzów show. Rolniczka odwiedziła ukochanego w jego domu, poznała jego bliskich, a po chwilowej rozłące spowodowanej wyjazdem Mariusza do Wielkiej Brytanii, para spędziła romantyczny weekend, podczas którego Mariusz oświadczył się Ani. Sielanka trwała tylko chwilę, bo podczas finałowego odcinka programu dowiedzieliśmy się, że Mariusz zawiódł Anię, a do tego wyszło na jaw, że pierścionek zaręczynowy kupili za niego rodzice.

"Rodzice kupili pierścionek, bo nie było mnie w tamtym momencie stać na takich wydatek. Pierścionek wybrał mój syn, który szybko wysłał mi zdjęcie i zaakceptowałem ten wybór", mówił Mariusz w finałowym odcinku.

Te tłumaczenia nic nie pomogły, bo Ania była zdecydowana oddać mu pierścionek i zakończyć znajomość. Podczas programu powiedziała, że przyjęła go, tylko dlatego żeby nie zrobić mu przykrości na oczach milionów widzów. Z pewnością oddanie pierścionka na oczach milionów widzów nie sprawiło mu przykrości ;-). Teraz Mariusz jest szczęśliwy w związku z inną kobietą, a Ania nadal szuka miłości. W finałowym odcinku stwierdziła: "Tego kwiatu jest pół światu", Życzymy powodzenia!

