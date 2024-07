We wczorajszym "You Can Dance" spore emocje wzbudził występ Ani Tarnowskiej i Adriana Wilczko, którzy zatańczyli cha-chę.

Augustinowi Egurroli występ się podobał, natomiast Michał Piróg stwierdził w niewybrednych słowach, że ich taniec miał w sobie za mało seksualnej energii, a tancerka była łagodna, a powinna być bardziej ostra i wyrazista. Na to odpowiedziała Kinga Rusin:

Mnie zamurowało. Co może wiedzieć Michał Piróg o heteroseksualnym seksie? Powiem Wam tak, Ania, jeśli chodzi o uśmiech uwodzenie mężczyzn, nie słuchaj Michała. Michał mógłby się na jakis inny temat wypowiedzieć.

Zaczyna się robić ciekawie. Widać, że Kinga nie zamierza poprzestać na łagodnych komentarzach i dobrze wykorzysta swoje jurorskie pięć minut.

