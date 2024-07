Co Ewa Wachowicz przygotowuje dla swojej rodziny i bliskich na tłusty czwartek? Gwiazda słynie ze smacznych wypieków. W końcu niedawno na rynku ukazała się jej książka "Ciasta", w której znajdziemy mnóstwo słodkich przepisów. W rozmowie z Party.pl Ewa Wachowicz zdradziła, co najchętniej serwuje swojej rodzinie. I to wcale nie są klasyczne faworki!

Reklama

Ze wszystkich pączków na świecie najbardziej uwielbiam... chrust :) Lubię go przygotowywać dla mojej rodziny i przyjaciół, lubię go jeść, gdy rozpada się w rękach i rozpływa się w ustach. Z podobnego ciasta przygotowuję też wspaniałe róże karnawałowe z dodatkiem konfitury.

Gwiazda "Top Chefa" przyznała jednak, że jej rodzina uwielbia pączki, które Ewa Wachowicz wykonuje według przepisu swojej koleżanki:

Ostatnim, absolutnym przebojem wśród moich bliskich są pączki, na które przepis dostałam od koleżanki Joasi i dlatego nazywają się „Pączki Joasi“. Robi się je błyskawicznie, na homogenizowanym serku waniliowym i kładzie łyżką na gorący tłuszcz. Są przepyszne!

A Wy co bardziej lubicie - pączki czy faworki?

Zobacz: Wachowicz ocenia przepisy Lewandowskiej i Chodakowskiej. Wyróżniła jedną z nich!​

Zobacz także

Tłusty czwartek u Ewy Wachowicz

Róże karnawałowe Ewy Wachowicz