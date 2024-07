Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem Eurowizji do której powróciliśmy po dwóch latach przerwy. W minioną sobotę miliony widzów w Europie śledziły zmagania swoich reprezentantów, które ostatecznie wygrała wokalistka z Austrii, Conchita Wurst. Donatan i Cleo z utworem "My Słowianie - We Are Slavic" znaleźli się dokładnie w połowie stawki, zajmując 14 miejsce. Przypomnijmy: Kobieta z brodą sensacją Eurowizji. Wygrała 59. Konkurs Eurowizji

Taka pozycja naszego kraju związana jest z nową metodą głosowania - oprócz głosów telewidzów, liczone są także punkty od jurorów, które mają taką samą siłę w ocenie ogólnej. Po podsumowaniu tylko punktów pochodzących z audiotele okazało się, że zajęliśmy wysokie piąte miejsce. Taki wynik wzbudził ogromne oburzenie wśród mieszkańców Polski, jak również Polonii rozsianej na całym kontynencie.

W związku z zaistniałą sytuacją, Cleo zdecydowała się zrobić prezent dla wszystkich tych, którzy oddali na nią swój głos. Już wkrótce wyruszy w trasę koncertową po krajach, z których spłynęło na nią najwięcej SMS-ów. Zagra tam serię darmowych koncertów - patrząc na wyniki, powody do zadowolenia mają mieszkańcy m.in.: Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy też Islandii.



KOCHANI! Chcielibyśmy z Donatanem zorganizować dla Was darmowe koncerty w krajach z których dostaliśmy największą liczbę głosów i głosy te zostały zlekceważone. Nie mamy wpływu na działanie komisji liczącej punktację i nie ponosimy za to winy jednak chcielibyśmy wykonać ten gest żebyście wiedzieli jak wiele znaczy dla nas Wasze wsparcie. Dziękuję za to że niektórzy z Was wysyłali po kilkadziesiąt sms-wó wydając na to bardzo duże pieniądze.Jest to dla mnie bardzo Ważne i musicie wiedzieć że bardzo to doceniam - czytamy na jej profilu.

Wspaniały gest. Ciekawe co na to złośliwe jury?

