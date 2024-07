Na ten moment czekaliśmy wszyscy. W czwartek Cleo i Donatan z utworem "My Słowianie" zakwalifikowali się do wielkiego finału Eurowizji 2014. Nasz występ wzbudził mnóstwo emocji i rozpisywała się o nim prasa w całej Europie. Podczas finału Cleo i jej seksowne tancerki powtórzyły wielkie show z nadzieją, że widzowie docenią słowiańską urodę i talent. Przypomnijmy: Mamy wideo z występu Cleo w finale Eurowizji!

Reklama

Ostatecznie Polska zdobyła 62 punkty, co dało nam 14. pozycję na 26. występujących krajów. Szokiem może być brak punktów od Irlandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka pokaźna liczba naszych rodaków. Na medal spisali się za to Niemcy i Włosi, którzy w porównaniu do reszty, hojnie obdarowali nasz występ.

Zobacz: Mamy seksowne zdjęcia Słowianek Donatana z Eurowizji. Tego o nich nie wiedzieliście

GŁOSY ODDANE NA WYSTĘP POLSKI (w punktach):

Azerbejdżan: 2

Grecja: 1

Czarnogóra: 4

Francja: 5

Islandia: 3

Macedonia: 5

Szwecja: 2

Białoruś: 7

Niemcy: 10

Norwegia: 2

Węgry: 3

Mołdawia: 2

Włochy: 8

Ukraina: 7

Słowenia: 1

Zobacz także

GŁOSY ODDANE Z POLSKI (W PUNKTACH):

Holandia: 12

Szwajcaria: 10

Niemcy: 8

Norwegia: 7

Dania: 6

Ukraina: 5

Szwecja: 4

Finlandia: 3

Hiszpania: 2

Armenia: 1



Reklama

Tak wyglądał wielki finał Eurowizji 2014: