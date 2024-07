Na początku sierpnia magazyn Vanity Fair ogłosił listę najlepiej ubranych kobiet na świecie. Nieoczekiwanie znalazła się na niej Polka i nie było to twarz znana nam z pierwszych stron gazet. Wyróżnienie przypadło w udziale Claudii Adaszewskiej, która na co dzień prowadzi modowego bloga. Przypomnijmy: Nowa polska blogerka wśród najlepiej ubranych kobiet świata. Kim jest Claudia?

Sukces autorki bloga "Splendor by Claudia" sprawił, że szybko zainteresowały się nią media i blogerka zaliczyła już wizytę m.in. w "Pytaniu na Śniadanie". To jednak nie koniec wyróżnień. Claudia pochwaliła się na Facebooku przesyłką od Vanity Fair, które przysłało jej wrześniowe wydanie magazynu i krótką notkę od Graydona Cartera. W liściku redaktor gratuluję jej znalezienia się w rankingu i wkładu włożonego w rozwijanie swojego stylu.



Droga Claudio, z całego serca gratuluję Ci znalezienia się na międzynarodowej liście Najlepiej Ubranych za rok 2014. To ogromny przywilej umieścić Cię w naszym wrześniowym wydaniu i zaprezentować twój unikatowy wkład w sztukę rozwijania osobistego stylu - czytamy w notce.

My również przyłączamy się do gratulacji. Obecność na łamach najbardziej prestiżowego (wrześniowego) wydania słynnego magazynu to wielki sukces.

