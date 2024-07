1 z 10

Polskie blogerki nie zawsze mogą liczyć na dobrą prasę w mediach, ale ich starania są stosunkowo często zauważane przez zagraniczne magazyny o modzie, które umieszczają je w rozmaitych zestawieniach na najlepsze stylizacje tygodnia czy miesiąca. Ostatnio wypatrzono Kasię Tusk i jej sportowy look. Przypomnijmy: Amerykański magazyn zachwyca się Kasią Tusk

Teraz prestiżowy magazyn Vanity Fair przygotował listę najlepiej ubranych za rok 2014, na której znalazło się kilkadziesiąt nazwisk z całego świata - celebrytów, arystokratów i blogerek. Wśród nich jest również Polka - Claudia Adaszewska - projektantka i autorka bloga Splendor by Claudia. To nie pierwszy raz, gdy redaktorzy magazynu dostrzegli stylizacje Claudii, ale tym to nie tylko ranking tygodniowy, ale podsumowanie roczne. Być może wyróżnienie to zaowocuje większą karierę na rodzimych salonach...

Podoba wam się jej styl?