Ola Ciupa poinformowała swoich fanów, że jedzie na wakacje do Tajlandii. Udało nam się dowiedzieć, że jest to jej już drugi raz! Ponadto - mamy foty z jej pierwszego wypadu, nigdzie wcześniej nie publikowane! Co zauroczyło Olę Ciupę w Tajlandii?

Zakochałam się w kuchni, w muai thai. Lecę na wyspę Phuket i podoba mi się to, ze jest tam mnóstwo siłowni, gdzie można trenować muai thai, cross fit itp. Wybrałam hotel nad brzegiem morza z dala od miasta, żeby można było odpocząć i poczytać książki na plaży, a później wsiąść na skuter i jechać do miasta na siłownię na trening. Jestem też oczarowana tzw. street gym'ami, gdzie trenuje się na świeżym powietrzu. Jest tam inny klimat i wysoka temperatura, wiec można szybko zrobić niezła formę! Uwielbiam uliczne jedzenie w Tajlandii, np. naleśniki ze świeżym mango, polane mleczkiem kokosowym, czy świeża woda prosto z młodego kokosa - mówi nam Aleksandra

Na wakacje jedzie oczywiście z chłopakiem, Kamilem. Ola już szykuje się do wyjazdu! (tu w seksownej spódnicy i skórzanych szelkach od Kristine V).

Zobaczcie, jak bawili się dwa lata temu!