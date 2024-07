Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, a my patrzymy tylko na to, kto towarzyszy jej na jednym z kadrów. Była uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki spędziła kilka dni nad morzem, ale teraz okazuje się, że nie była tam sama. Tylko spójrzcie z kim wybrała się na wakacyjny wyjazd.

Nicola z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia, nie pozuje sama

Nicola była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczyła o serce Darka i wydawało się, że ta dwójka ma szansę stworzyć szczęśliwy związek. Rolnik wybrał Nicolę i wszyscy mocno im kibicowali. Niestety, w wielkim finale okazało się, że sielanka nie trwała zbyt długo. Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę i nie szczędził jej gorzkich słów, za co spłynęła na niego fala krytycznych komentarzy. Nicola mogła z kolei liczyć na ogromne wsparcie, a internauci do tej pory śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. To właśnie na popularnym portalu społecznościowym Nicola ogłosiła ostatnio, że wybiera się na kilka dni na wakacje. Szybko wyszło na jaw, że wypoczywa nad morzem, a do sieci trafiły jej pierwsze wakacyjne fotki. Nicola z "Rolnika" pozowała niczym Roksana Węgiel, a fani byli oczarowani jej wyglądem. Teraz Nicola zdradziła, kto pojechał z nią na urlop!

Instagram @nicolagaw

Nicola na fotkach opublikowanych na swoim profilu na Instagramie pozowała sama, jednak na zdjęciu, które pojawiło się w relacji na InstaStories możemy zobaczyć, że ktoś towarzyszył jej nad morzem. Kilka tygodni temu Nicola wypoczywała na urlopie razem z Ewą, kandydatką Waldemara z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony", a teraz u boku pięknej blondynki pojawiła się inna znajoma. Była uczestniczka hitu TVP pokazała zdjęcie z koleżanką, a po emotkach pod fotką możemy się domyślać, że świetnie się bawiły podczas wypadu nad morze.

Instagram @nicolagaw

Obserwujecie Nicolę na Instagramie i śledzicie losy byłej uczestniczki "Rolnik szuka żony"?