Karolina Gilon jest jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Nic dziwnego, w końcu wciąż angażuje się w nowe projekty, a jej życie miłosne wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Prezenterka chętnie dzieli swoim życiem prywatnym i zawodowym. Ostatnio postanowiła przekazać pewną nowinę. Fani celebrytki się tego nie spodziewali.

Karolina Gilon nagle to ogłosiła

Karolina Gilon to jedna z największych gwiazd Polsatu, która skradła serca widzów jako prowadząca "Love Island". To jednak niejedyny popularny program, w którym możemy ją zobaczyć. Od 2020 roku jest również prowadzącą w "Ninja Warriors Polska" u boku Jerzego Mielewskiego i Łukasza Jurkowskiego. Prywatnie celebrytka jest związana z Mateuszem Świerczyńskim, który pojawił się w 7. edycji miłosnego show Polsatu. Ostatnio nawet Mateusz z "Love Island" wybierał pierścionek i postanowił zrelacjonować to na swoim Instagramie. Teraz prezenterka postanowiła pochwalić się radosną nowiną, bo nie mogła dłużej ukrywać swojego szczęścia.

Instagram/Karolina Gilon

Na swoim Instagramie Karolina Gilon podzieliła się ze swoimi obserwatorami tym, że już niebawem poprowadzi konferencje z okazji premiery serialu "Zdrada". Celebrytka nie kryje swojego podekscytowania.

Jaram się, bo jutro poprowadzę konferencje z okazji premiery serialu ''Zdrada'', który już niebawem pojawi się w Polsat Box Go. Porozmawiam z aktorami o ich postaciach serialowych o tym, czego możemy się po serialu spodziewać — napisała Karolina Gilon.

Instagram @karolinagilonofficial

Karolina Gilon coraz częściej chwali się swoim szczęściem, od kiedy jest w związku z Mateuszem. Para nie kryje się już ze swoim uczuciem i chętnie relacjonują, jak wygląda ich życie na co dzień. Myślicie, że niedługo ich związek wkroczy na kolejny poziom? Trzymamy mocno kciuki!

