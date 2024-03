Takiego wyznania fani Karoliny Gilon z pewnością się nie spodziewali! Prowadząca "Love Island" postanowiła podzielić się pewną wiadomością. Jak zareagował jej ukochany? Gilon sama była nieźle zmieszana!

Odkąd Karolina Gilon ogłosiła związek z nowym partnerem, Mateuszem Świerczyńskim, para na każdym kroku pokazuje, że jest niemal nierozłączna i świetnie się dogaduje. Choć przed partnerami stoi niemałe wyzwanie w postaci rozłąki na czas nagrań do "Love Island", ukochany prezenterki towarzyszy teraz ukochanej w Hiszpanii.

W Wielką Sobotę para wybrała się na siłownię, gdzie doszło do zaskakującej konwersacji! Jej tematem okazało się ... posiadanie potomstwa! Jak na to zapatruje się ukochany Karoliny Gilon?

Uuuu, no dobra. Aż się zawiesiłam

Uuuu, no dobra. Aż się zawiesiłam

Jak się okazuje, impulsem do rozpoczęcia rozmowy o dziecku była chwilowa niedyspozycja Karoliny Gilon:

Jestem z nas dumna, udało się nam dzisiaj zebrać - Mati to Mati, on ma dużo energii, ale ja dostałam miesiączkę, więc wiecie, jak to jest

- zaczęła Gilon.