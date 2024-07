Tej jesieni znajdziemy w sklepach mnóstwo ciekawych propozycji ciepłych kurtek. Zanim zaczniecie poszukiwania idealnego modelu, warto wcześniej dowiedzieć się jakie trendy panują w tym sezonie, ale radzimy nie podążać za nimi ślepo, gdyż nie każdy krój będzie pasował do waszej sylwetki.

Wśród najnowszych modeli pojawiły się futerka, pikowane kurtki, modele z futrzanym kołnierzem i oversizowe propozycje, czyli totalny hit tej jesieni. Na szczęście sieciówki zadbały o to, żeby (oprócz modnych krojów) jesienne kurtki były również praktyczne i przede wszystkim ciepłe. Co ciekawe propozycje spełniające te wymogi można kupić już za 139zł. Jeśli szukacie kurtki dla siebie, zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

Tak prezentują się najciekawsze modele kurtek na jesień 2012 z polskich sklepów: