Na wczorajszej premierze filmu "Jack Strong" aż 3 gwiazdy ubrały się na czarno. Najlepiej wyglądała Ada Fijał i Magdalena Cielecka, które wybrały bardzo modne zestawy. Spódnica o długości do kolana oraz góra w stylu lat 80.

Ada Fijał wybrała obcisłą spódnicę ołówkową i obszerną górę ze ściągaczami. Zaś Magdalena Cielecka miała na sobie asymetryczny dół i prosty top z usztywnianego materiału.

A na koniec Aleksandra Ksio. Aktorka wybrała obcisłą małą czarną i smokingową marynarkę. Całość prezentowała się ładnie, ale na tle koleżanek ten look wyglądał "so last season". :)

