Kasia i Maciej tworzą związek już od jakiegoś czasu. Zanim jednak jeszcze oni sami się ujawnili, w mediach panowało niemałe poruszenie, a internauci byli wręcz pewni, że łączy ich coś więcej. Nie mylili się, a zakochani wystawili swój związek na światło dzienne podczas wspólnych wakacji. Nie chcieli mimo to ujawniać relacji?

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski pierwszy raz o ujawnieniu związku

Ostatnio dotarły do nas radosne wieści od Cichopek i Kurzajewskiego, z których wynikało, że mimo zwolnienia z "Pytania na śniadanie" para właśnie startuje z nowym projektem! Padło na podcast "Serio?", do którego będą zapraszać ciekawych gości. Aktorka już opublikowała na Instagramie zapowiedź pierwszego odcinka, który będzie miał swoją premierę już w najbliższy czwartek o 20:00 na kanale YouTube. Zobaczymy w nim rozmowę z Jakubem B. Bączkiem, podczas której pojawi się również temat coming outów.

Coach i mówca motywacyjny opowie o własnym coming oucie, przyznając, że reakcja ludzi bardzo go zaskoczyła. Okazało się, że wielu czekało na ten moment od dawna, doskonale znając prawdę o jego orientacji.

Zacząłem się zastanawiać, czy popełniłem jakiś błąd, czy grzech, czy powinienem się wytłumaczyć, dlaczego nie 10 lat temu

Wtedy odezwał się Maciej Kurzajewski, stając w obronie gościa i nawiązując do własnej sytuacji, w której to on i Kasia Cichopek zostali w pewnym sensie zmuszeni do ujawnienia związku. Narastające plotki i presja otoczenia, a także wypowiedź Pauliny Smaszcz, która chciała ich "wyręczyć" sprawiły, że zakochani nie byli w stanie się dłużej ukrywać i podczas wycieczki do Jerozolimy oficjalnie pokazali się jako para.

Dlaczego w ogóle musisz się zastanawiać, czy masz to robić, czy masz to ogłaszać światu, czy tak, czy nie? (…) My też w wielu przypadkach swoich zastanawialiśmy się, w którym momencie powinniśmy jakąś informację podać światu. Czy w ogóle powinniśmy ją podawać i poczuliśmy się dociskani. Zdarzało się tak, że nie mieliśmy wyboru

Wydaje się, że Kasia i Maciej nie byli zbyt zadowoleni, że akurat wtedy musieli się ujawnić.

