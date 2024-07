Oprócz doświadczenia aktorskiego Alicję Bachledę-Curuś i Katarzynę Cichopek łączy miłość do gór. Alicja pochodzi z Zakopanego, a Katarzyna właśnie tam wzięła ślub. Co więcej, przyjęcie weselne Cichopek odbyło się w hotelu Wersal należącym do wujka Bachledy-Curuś. aktorki po raz pierwszy podały sobie dłoń i przeprowadziły długą rozmowę o życiu.

Wtedy też



Dziewczyny podobno polubiły się od pierwszego spotkania i nawet regularnie się spotykają.

- Wystarczy jeden telefon do Kasi, by i ona przyjechała w góry - twierdzi znajomy Alicji w rozmowie z "Na żywo".



Alicja przekonuje Katarzynę, żeby ta przyleciała do Stanów Zjednoczonych do szkoły aktorskiej.



- Kasia chciałaby pójść w ślady Alicji i uczyć się w szkole Lee Strasberga. Tyle, że jej synek jest jeszcze za mały, by mogła go zostawić z tatą i pojechać studiować w Ameryce - dodaje koleżanka Kasi.



Myślicie, że pokazywanie się w towarzystwie ABC pomoże Cichopek w "regeneracji" wizerunku bardziej niż zatrudnienie własnego męża?



chimera





Reklama