Miesiąc temu Agnieszka Popielewicz pochwaliła się w magazynie "Flesz", że wkrótce zostanie mamą zagajając przy okazji, że "warunkiem ciąży był wcześniejszy ślub". Idąc za trendem pozostałych popularnych mam, prezenterka Polsatu postanowiła, że będzie pracować w błogosławionym stanie do dnia porodu. Jest to zrozumiałe, w końcu po urodzeniu dziecka Agnieszka nie będzie zarabiać pieniędzy, co może odbić się na funkcjonowaniu jej rodziny, tak jak w przypadku Kasi Skrzyneckiej.

Wczoraj na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu Agnieszka wystąpiła w błękitnej sukience z baskinką. Modny fason miał zapewne zakryć coraz bardziej zaokrąglony ciążowy brzuszek gwiazdy. Mimo próby nie udało się. Coś czujemy, że przy kolejnym wyjściu Popielewicz wybierz już nieco bardziej luźną kreację. Warto podkreślić, że ciążowy stan służy Agnieszce.

