Robert Kozyra ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Do swojej osoby musi przede wszystkim przekonać widzów, ale też jurorki programu "Mam Talent". Jego poprzednik Kuba Wojewódzki postawił mu poprzeczkę bardzo wysoko. W "Mam talent" celne uwagi dziennikarza widzowie uwielbiali. Widać było też, że Wojewódzki świetnie dogaduje się z dziewczynami z jury.

Jak donosi "Fakt" Robert Kozyra z tym ostatnim ma problem. Były szef radia Zet robi wszystko, aby zyskać przychylność Agnieszki Chylińskiej i Małgosi Foremniak. Damska część jury podobno nie przepada za nowym jurorem i uważa, że zastąpienie Wojewódzkiego nie będzie łatwe. Takim zachowaniem Robert Kozyra jest jednak niezrażony i stara się robić wszystko, aby zyskać przychylność Chylińskiej i Foremniak.

- Na każdym kroku komplementuje je, próbuje żartować i jest zawsze tam gdzie one. - mówi w gazecie informator.

Ponoć jednak póki co taka strategia nie odnosi skutku. Wygląda więc na to, że Kozyra będzie musiał znaleźć inne rozwiązanie. O tym jak poradzi sobie z wyzwaniem. przekonamy się we wrześniu.

