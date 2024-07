Dominika Ostałowska, aktorka znana głównie dzięki roli Marty w serialu "M jak miłość", w ostatnim czasie znalazła się w kręgu zainteresowań dziennikarzy. Wynikało to z dość drastycznej zmiany wizerunku - szczupła do tej pory Ostałowska nabrała kształtów, również jej twarz znacznie się zaokrągliła. Spekulowano, że ma to związek z chorobą gwiazdy.

Reklama

Na gali Telekamery 2014 pojawiła się w bardzo luźnej kreacji maskującej jej kształty, twarz wyglądała na opuchniętą. Od razu pojawiły się głosy, że ma to związek z tarczycą na którą prawdopodobnie choruje.

W rozmowie z "Faktem" aktorka zapytana o to swoją chorobę stanowczo zaprzeczyła:

To, co piszą, to bajki. Nie mam problemów z tarczycą

Nie chciała jednak zdradzić co jest przyczyną zmiany jej wyglądu i czy ma to coś wspólnego z inną chorobą.

Zobacz: Karolina Korwin Piotrowska: Choroba to intymna sprawa

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na gali "1000 razy "M jak miłość":