W poniedziałek Anna Przybylska zdobyła prestiżowe wyróżnienie "Viva! Najpiękniejsza 2014". Nie mogła odebrać nagrody osobiście, ale głosującym podziękowała za pośrednictwem wiadomości wideo. Zgodnie z tradycją trafiła też na okładkę najnowszego numeru "Vivy!" i udzieliła magazynowi obszernego i przejmującego wywiadu. Przypomnijmy: "Chciałabym jeszcze pożyć. Byłam u spowiedzi"

W rozmowie z "Vivą!" Przybylska nie chciała poruszać tematu choroby, z którą się zmaga, ale ton jej wypowiedzi jest raczej refleksyjny, żeby nie powiedzieć smutny... Wywiad z Anną wzbudził spore poruszenie wśród internautów, choć znaleźli się i tacy, którym otwartość gwiazdy i jej obecność na okładce po wojnie z paparazzi nie do końca przypadła do gustu. O komentarz w tej sprawie postanowiliśmy zapytać Karolinę Korwin Piotrowską. W rozmowie z nami Karolina absolutnie podkreśla, że temat oceny wypowiedzi Przybylskiej czy jej pojawienia się w mediach w ogóle nie powinien być podnoszony.



Oceniając ten wywiad trzeba pamiętać, że ona jest chora, co na pewno wpływa na nią samą i na to, co mówi publicznie. Ja sama zupełnie nie czuje się na siłach mówić, czy to dobrze, że jest okładka, czy nie i nie sprowokujecie mnie do tego. Choroba to ważna, bardzo intymna i indywidualna sprawa. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Piotrek okładkę miał, a Ania nie…lepiej więc sobie nie wyobrażajmy może, bo wizja ciśnie się do oczu potworna, wizja straszna, tabloidowa, która znowu nie dałaby jej żyć. Uważny obserwator prasy zobaczy, ze to stare zdjęcie, z kampanii firmy kosmetycznej, w której Przybylska brała udział. Znaleziono sposób, by jej nie męczyć sesją. Myślę, że zamiast dyskutować na temat wywiadu skupmy się na tym, by wymodlić dla niej zdrowie. Może te kawki z Panem Bogiem plus dobra energia ludzi jej pomogą. Oby, bo to fajna, radosna osoba. Jak bardzo lubiana pokazuje ta nagroda - skomentowała w rozmowie z AfterParty.pl Korwin.