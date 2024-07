Czasami nawet najbardziej odważne i wydawałoby się wyzywające części garderoby mogą zyskać na subtelności dzięki odpowiedniej oprawie. Właśnie tak było w przypadku ostatniego looku Cheryl Cole, który wyjątkowo przypadł nam do gustu. Gwiazda założyła wyjątkowo krótkie szorty, ale wyglądała wyjątkowo delikatnie i gustownie.

Reklama

Przeczytaj więcej o Cheryl Cole

Jak to się stało? To proste! Biel dodała stylizacji romantyzmu, a oversizeowy sweterek luzu, który skutecznie zneutralizował seksowny dół zestawu. Do tego metaliczne botki i okulary przeciwsłoneczne w stylu amerykańskiego policjanta. Bardzo nam się podoba!

Reklama

Zobacz więcej zdjęć: