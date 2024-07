Ewa Minge nie odpuszcza żadnej okazji do tego, żeby pochwalić się fanom swoich kreacji o kolejnych sukcesach jakie odnosi na świecie. W sobotnim wydaniu "Dzień Dobry TVN" projektantka pokazała swoją pracownię oraz panie, które szyją jej niepowtarzalne kreacje. Minge szykuje nową kolekcję, z którą pojedzie do Paryża. To jednak nie wszystkie sukcesy sławnej projektantki. Pytana przez dziennikarkę Minge zdradziła, że szyje dla coraz więcej gwiazd z zagranicy dla nich kreacje.

To prawda szyję kreacje dla Cheryl Cole. Zgłosiła się do mnie sama. Przeczytała publikację w prasie i pocztą pantoflową dotarła do mnie. Ona po prostu wybrała te projekty, bo ceni sobie dobrą modę. – wyznała Minge.

Jak widać Ewa Minge potrafi zadbać o swoją promocję. Cheryl Cole z pewnością, będzie z dumą nosić ubrania naszej projektantki. To kolejna gwiazda, która zdecydowała się na ubrania spod igły Minge. Jeśli nie wiecie kim jest piękna Cheryl, to nie szkodzi. Jest gwiazdą, a to Ewie wystarczy.