Niewidywana ostatnio zbyt często Charlize Theron jest w trakcie promowania swojego najnowszego filmu "Young Adult". Dlatego też jest szansa, że będziemy podziwiać częściej piękną aktorkę! Kilka dni temu Charlize pojawiła się na premierze w Nowym Jorku w pięknej czerwonej skórzanej sukni. Pomyśleliśmy wówczas - aktorka wróciła do formy i prezentuje się świetnie!

Jednak na premierze w Nowym Jorku nie zaprezentowała się już tak świetnie. Sukienka od Stelli McCartney rzeczywiście jest świetna, ale o wiele lepiej wyglądała w niej Anja Rubik na jesiennym Fashion Weeku.

Być może jest to spowodowane dość niskim wzrostem aktorki. Fason sukienki z ukośnym przodem sprawia, że nogi optycznie się skracają. W zachowaniu proporcji sylwetki nie sprzyjają także dość zabudowane sandały od Manolo Blahnika.

A Wy, co myślicie o stylizacji Charlize?

kj

Reklama