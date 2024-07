Cezary Pazura to tata trójki dzieci: dorosłej już 25-letniej Anastazji, ale także 6-letniej Amelii i 3-letniego Antoniego Józefa. W rozmowie z Party.pl aktor zdradził, że jest dzisiaj bardzo cierpliwym rodzicem, który chętnie rozpieszcza swoje pociechy:

Staram się dzieci rozpieszczać, zwłaszcza córeczkę. Jest takie słynne powiedzenie, nie ja to wymyśliłem, ale bardzo mądry człowiek: "Trzeba rozpieszczać córkę, bo jak nie będziesz pan rozpieszczał córki, to potem musisz pan utrzymać i ją, i jego". Więc jak córeczka będzie miała wysokie wymagania, to ja będę finansowo zabezpieczony.