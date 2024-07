Lekarz w rozmowie z mediami skomentował występ Celine Dion, która zachwyciła swoim głosem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Specjalista zwrócił uwagę szczegóły, które jego zdaniem pokazywały, że zrobiono wszystko, żeby gwiazda nie dostała ataku na scenie. Jak lekarza komentuje występ ciężko chorej Celine Dion?

Jakiś czas temu Celine Dion poinformowała, że zmaga się z ciężką chorobą. Okazało się, że artystka ma zespół sztywnego człowieka, co uniemożliwia jej koncertowanie. W miniony piątek zrobiła jednak wyjątek i pokazała się na scenie. Ciężko chora Celine Dion zaśpiewała na otwarciu Igrzysk Olimpijskich i oczarowała wszystkich swoim głosem. Celine Dion poruszyła cały Paryż, a wzruszone gwiazdy ruszyły z komentarzami.

Teraz głos w sprawie występu Celine Dion zabrał lekarz! Dr n. med. Stanisław Szuflik, adiunkt Kliniki Neurologii Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, specjalista neurolog z Kliniki Neurologii Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w rozmowie z Faktem zwrócił uwagę na ważny szczegół. Jego zdaniem występ Celine Dion był dokładnie przemyślany przez lekarzy Celine Dion.

Lekarz zwrócił również uwagę na kreację, która jego zdaniem była specjalnie wybrana dla Celine Dion, aby ewentualnie ukryć co się dzieje z jej kręgosłupem.

Miała tak zaprojektowaną sukienkę, że nawet jeżeli występuje u niej to charakterystyczne dla choroby wygięcie kręgosłupa do tyłu — kifoza — to nie było ono tak bardzo widoczne

Fakt cytuje Stanisława Szuflika.