Od miesięcy zdrowie Celine Dion rodzi ogromny niepokój wśród jej fanów. Z uwagi na poważną chorobę, z którą się zmaga, wycofała się z życia publicznego, a nowe informacje na temat jej samopoczucia pojawiają się niezwykle rzadko. Tak było przynajmniej aż do teraz, bo do mediów właśnie trafił zwiastun filmu dokumentalnego o artystce, w którym ona sama opowiada o swoim zdrowiu.

Celine Dion szczerze o swoich problemach zdrowotnych

Od dłuższego czasu Celine Dion zmaga się z nieuleczalną i rzadką chorobę neurologiczną - zespołem sztywnego człowieka. Wskutek przypadłości dochodzi do mimowolnego skurczu strun głosowych, ale nie tylko, bowiem schorzenie wpływa również na ruch. Nasilające się problemy wymusiły na wokalistce wycofanie się z życia medialnego, a w tym odwołanie trasy koncertowej.

Od tamtej pory 56-latka rzadko pojawia się publicznie i unika wywiadów. Dopiero pod koniec kwietnia tego roku informowaliśmy, że Celine Dion wróciła po długiej przerwie, wyznając jedynie, że nie pokonała choroby. Teraz z kolei do sieci trafiła zapowiedź filmu dokumentalnego "I Am: Celine Dion", który opowiada o karierze wokalistki, ale też przybliża nam, co przez schorzenie przechodziła przez ostatnie dwa lata.

Celine Dion VALERIE MACON/AFP/East News

Już na wstępie widzimy smutną Celine, która ze łzami w oczach stara się przekazać informację o chorobie. Rezygnacja z koncertów była dla niej potwornym ciosem, choć już wtedy deklarowała, że zamierza walczyć o swoją sprawność tak długo, jak tylko będzie to możliwe.

Ciężko pracuję każdego dnia. Przyznaję, że jest to walka. Bardzo za tym tęsknię. Tęsknię za ludźmi

56-latka od samego początku jest bardzo zdeterminowana. Śpiew i muzyka są całym jej życiem, dlatego, jak podkreśliła przed kamerą, nawet jeżeli nie będzie mogła chodzić, znajdzie sposób, by się poruszać i... po prostu żyć!

Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać. Nie zatrzymam się

Celine Dion w filmie dokumentalnym "I Am: Celine Dion" Prime Video/Ferrari Press/East News

W prezentowanej zapowiedzi Celine Dion pokrótce odnosi się również do tego, jak choroba na nią wpłynęła. Niestety, przez występujące symptomy musiała zrezygnować z koncertów, co z kolei wiąże się z drastycznie pomniejszonymi zarobkami. Ona jednak nie chce, by schorzenie zawładnęło jej życiem.

Ostatnie kilka lat było dla mnie wyzwaniem, podróżą - od odkrycia mojej choroby, do nauczenia się, jak z nią żyć i radzić sobie z nią, ale nie pozwolić, by mnie zdefiniowała

Więcej szczegółów z poruszającej historii wokalistki poznamy już 25 czerwca, bowiem tego dnia ma odbyć się premiera filmu dokumentalnego na Prime Video.

Celine Dion w filmie dokumentalnym "I Am: Celine Dion" Prime Video/Ferrari Press/East News