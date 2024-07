1 z 15

Powoli rozpoczyna się sezon na imprezy medialne i to nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju. W Iławie odbyło się wielkie otwarcie Hotelu Tiffi, na który zaproszono sporą grupę celebrytów.

Otwarcie luksusowego obiektu świętowali m.in. Marcin Prokop, Lidia Kopania czy Dorota Czaja, która zdążyła już wrócić do fantastycznej formy po ciąży. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał zespół LemON. Była to również okazja do przypomnienia się starej gwardii, takiej jak choćby Jarek Jakimowicz czy Irek Bieleninik.

