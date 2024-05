Festiwal Filmowy w Cannes, odbywający się co roku w maju we Francji, to jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. Już od 1964 roku przyciąga światową elitę kina, w tym reżyserów, aktorów i krytyków. Festiwal jest miejscem premierowych pokazów oraz spotkań światowej branży filmowej. To, co podczas ceremonii otwarcia tegorocznej edycji wydarzenia przykuło jednak uwagę, to stylizacje gwiazd. Zobaczcie, jak się prezentowały ikony światowego kina!

Gwiazdy na gali otwarcia festiwalu w Cannes 2024

Nie jest tajemnicą, że festiwal w Cannes to nie tylko święto kina, ale też światowej mody! Podczas festiwalu odbywają się premiery najbardziej oczekiwanych filmów roku, a na czerwonym dywanie gwiazdy prezentują olśniewające stylizacje, które wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Tegoroczna gala otwarcia była pełna blasku i szyku, a stylizacje wybrane przez gwiazdy olśniewały na każdym kroku! Kto się pojawił?

Na uwagę zasługuje m.in. look Jane Fondy: trzeba przyznać, że 86-latka wie, jak przyciągać spojrzenia dzięki wyborze wyrazistego printu! Heidi Klum z kolei postawiła na klasyczną, ognistą czerwień. Natomiast Meryl Streep pozostała wierna dziewczęcej bieli. Kto wypadł najlepiej? A kto zaliczył modową wpadkę? Zobaczcie naszą galerię z pierwszego, festiwalowego wieczoru w Cannes!