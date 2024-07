Połyskujące ubrania i dodatki od dawna są jednym z ulubionych elementów garderoby gwiazd. Całe szczęście, że nie są one zarezerwowane tylko dla sław!

Jednak błyszczącej sukni, czy sukienki nie założysz na co dzień, co innego ze spódnicę!



Możesz ją połączyć z klasyczną koszulą, co sprawi że będzie doskonała do pracy. Jeśli dobierzesz do cekinowej spódnicy zabawny top, look będzie wspaniały na wieczorną imprezę.



Pamiętajcie, że wielkimi krokami zbliża się karnawał, a w tym czasie błyszczące rzeczy będą niezbędne!



Cekinowe spódnice pokochały m.in. Joanna Horodyńska (spódnica MMC), Paulina Sykut (biała bluzka BOHOBOCO), Katarzyna Niezgoda (brązowa torba Hermes), Paulina Kurzajewska (chabrowa spódniczka ZARA) i Joanna Przetakiewicz (spódnica i bluzka La Mania).



Więcej o cekinowych ubraniach przeczytasz w najnowszym magazynie FLESZ!



jm

