Paparazzi przyłapali Jessickę Albę na spacerze ze swoją córeczką Honor i jej opiekunką. Musimy przyznać, że gwiazda w casualowym stroju wyglądała równie dobrze, co na czerwonym dywanie. W końcu ładnemu we wszystkim do twarzy...?

Reklama

Ubierz się w stylu wielkich gwiazd! >>>

Postanowiliśmy znaleźć ubrania w stylu aktorki, by ułatwić wam ewentualne zakupy. Chociaż zima zagościła u nas na dobre to stylizacja na Jessickę Albę, na pewno zainspiruje niejedną z was. W końcu gwiazda w swetrze i modnych szarościach wygląda jak niejedna z was!

Zobaczcie ubrania, które znaleźliśmy w polskich sklepach, w cenach już od 29 złotych :

Reklama